На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России повышается госпошлина за выдачу автомобильных номеров

Юрист Василенко: пошлина за госномера для авто вырастет на тысячу рублей
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Стоимость получения государственных регистрационных знаков для автомобилей в России увеличивается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Лилию Василенко.

По новым правилам, госпошлина за выдачу стандартных номеров для легковых и грузовых автомобилей вырастет с 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Для мототранспорта и прицепов стоимость возрастет с 1,5 тыс. до 2,25 тыс. рублей.

Также повышается стоимость выдачи временных транзитных номеров: металлические знаки «Транзит» подорожают с 1,6 тыс. до 2,4 тыс. рублей, а бумажные версии — с 200 до 300 рублей.

22 июля стало известно, что Государственная дума приняла сразу в двух чтениях поправки к законопроектам об установлении новых государственных пошлин и повышении действующих.

В частности, один законопроект предполагает, что с 1 сентября текущего года стоимость водительских прав будет повышена с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. рублей, регистрация машины с выдачей номеров — с 2 тыс. до 3 тыс. рублей. За получение паспорта транспортного средства теперь придется платить 1,2 тыс. рублей вместо 800. Плата за выдачу международных водительских прав повысится с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей. А регистрация автомобиля с выдачей номеров обойдется россиянам в 3 тыс. рублей вместо нынешних 2 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что ТО в России может подорожать в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами