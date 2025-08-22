В России повышается госпошлина за выдачу автомобильных номеров

Юрист Василенко: пошлина за госномера для авто вырастет на тысячу рублей

Стоимость получения государственных регистрационных знаков для автомобилей в России увеличивается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Лилию Василенко.

По новым правилам, госпошлина за выдачу стандартных номеров для легковых и грузовых автомобилей вырастет с 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Для мототранспорта и прицепов стоимость возрастет с 1,5 тыс. до 2,25 тыс. рублей.

Также повышается стоимость выдачи временных транзитных номеров: металлические знаки «Транзит» подорожают с 1,6 тыс. до 2,4 тыс. рублей, а бумажные версии — с 200 до 300 рублей.

22 июля стало известно, что Государственная дума приняла сразу в двух чтениях поправки к законопроектам об установлении новых государственных пошлин и повышении действующих.

В частности, один законопроект предполагает, что с 1 сентября текущего года стоимость водительских прав будет повышена с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. рублей, регистрация машины с выдачей номеров — с 2 тыс. до 3 тыс. рублей. За получение паспорта транспортного средства теперь придется платить 1,2 тыс. рублей вместо 800. Плата за выдачу международных водительских прав повысится с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей. А регистрация автомобиля с выдачей номеров обойдется россиянам в 3 тыс. рублей вместо нынешних 2 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что ТО в России может подорожать в 2026 году.