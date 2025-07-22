В России приняли закон о введении новых транспортных госпошлин

Государственная дума приняла сразу в двух чтениях поправки к законопроектам об установлении новых государственных пошлин и повышении действующих. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что поправки в Налоговый кодекс в основном касаются водителей автомобилей и иностранных граждан.

В частности, один законопроект предполагает, что с 1 сентября текущего года стоимость водительских прав будет повышена с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. рублей, регистрация машины с выдачей номеров — с 2 тыс. до 3 тыс. рублей. За получение паспорта транспортного средства теперь придется платить 1,2 тыс. рублей вместо 800. Плата за выдачу международных водительских прав повысится с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей. А регистрация автомобиля с выдачей номеров обойдется россиянам в 3 тыс. рублей вместо нынешних 2 тыс. руб.

Этими же поправками вводится 500-рублевая пошлина за постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания. Сейчас эта процедура бесплатна. Госпошлина за регистрацию иностранца по месту жительства увеличится с 430 до 1 тыс. рублей.

Пошлина за предоставление или переоформление патента для мигрантов составит 4,2 тыс. рублей, как и пошлина за продление срока действия патента.

Ранее в России участников СВО освободили от госпошлин по судебным делам.