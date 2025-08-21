Голая таганроженка показала грудь автомобилистам и попала на фото

В Таганроге голая женщина стояла возле проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Таганрог».

«В районе Мармелада женщина в чем мать родила <…> с огромной любовью обнимала столб», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как полностью голая женщина стоит возле проезжей части, обхватив руками столб. Кроме того, заметно, что возле обнаженной таганроженки проезжают автомобили.

До этого сообщалось, что в Химках мужчина мастурбировал на проезжей части возле аэропорта Шереметьево.

«Мужчина мастурбировал у всех на виду в Шереметьево. Он порвал нижнее белье, сжег паспорт и начал удовлетворять себя», — говорится в сообщении Telegram-канала «Что там, Москва».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полностью голый мужчина стоит на проезжей части, при этом возле него проезжают автомобили.

Кроме того, в Мурино голая девушка залезла на капот автомобиля.

Ранее правоохранители серьезно поговорили с выксунским онанистом из автобуса.