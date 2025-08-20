На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич мастурбировал возле Шереметьево на глазах автомобилистов, и это сняли на видео

В Химках мужчина мастурбировал на проезжей части возле аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Мужчина мастурбировал у всех на виду в Шереметьево. Он порвал нижнее белье, сжег паспорт и начал удовлетворять себя», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полностью голый мужчина стоит на проезжей части, при этом возле него проезжают автомобили.

По информации канала, прохожие вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области пожилой мужчина мастурбировал в общественном транспорте на глазах у пассажиров.

«Мужчина мастурбировал у всех на глазах в автобусе «Выкса - Нижний Новгород» - пассажиры зафиксировали момент на видео», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов нашли 68-летнего мужчину и провели с ним серьезный разговор. Кроме того, нарушителю выписали штраф за мелкое хулиганство. Нижегородец пообещал так больше не делать.

Ранее в Мурино голая девушка залезла на капот автомобиля.

