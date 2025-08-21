На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы болезни, с которыми нельзя будет садиться за руль с 1 сентября

С сентября за руль не допустят людей с расстройствами психологического развития
Shutterstock/Lucigerma

С 1 сентября в России вступает в силу обновленный перечень заболеваний, при которых управление автомобилем запрещено. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В апреле правительство утвердило новый список медицинских показаний, противопоказаний и ограничений для управления автомобилем.

В обновленный перечень вошли расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Также в список добавлены заболевания органов зрения — частичная цветовая слепота и искаженное восприятие красного и зеленого цветов.

Полный перечень медицинских противопоказаний состоит из 11 пунктов.

В июне юрист Тургунбой Зокиров заявил, что наличие депрессии у водителя может стать основанием для лишения водительского удостоверения. По его словам, лишить прав могут только водителей с диагнозами «Депрессивный эпизод» и «Рекуррентное депрессивное расстройство». Кроме того, многие антидепрессанты могут повлиять на нервную систему, поэтому, принимая подобные препараты, садиться за руль опасно, предупредил Зокиров.

В мае автоюрист Лев Воропаев предупредил, что российские водители рискуют лишиться удостоверения, если перед поездкой употребят корвалол или валокордин. При этом эксперт отметил, что есть исключения, которые включают лекарства для эпилептиков.

Ранее врач рассказал, почему мужчинам нельзя садиться за руль в узких штанах.

