Названы болезни, с которыми нельзя будет садиться за руль с 1 сентября

С сентября за руль не допустят людей с расстройствами психологического развития

С 1 сентября в России вступает в силу обновленный перечень заболеваний, при которых управление автомобилем запрещено. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В апреле правительство утвердило новый список медицинских показаний, противопоказаний и ограничений для управления автомобилем.

В обновленный перечень вошли расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Также в список добавлены заболевания органов зрения — частичная цветовая слепота и искаженное восприятие красного и зеленого цветов.

Полный перечень медицинских противопоказаний состоит из 11 пунктов.

В июне юрист Тургунбой Зокиров заявил, что наличие депрессии у водителя может стать основанием для лишения водительского удостоверения. По его словам, лишить прав могут только водителей с диагнозами «Депрессивный эпизод» и «Рекуррентное депрессивное расстройство». Кроме того, многие антидепрессанты могут повлиять на нервную систему, поэтому, принимая подобные препараты, садиться за руль опасно, предупредил Зокиров.

В мае автоюрист Лев Воропаев предупредил, что российские водители рискуют лишиться удостоверения, если перед поездкой употребят корвалол или валокордин. При этом эксперт отметил, что есть исключения, которые включают лекарства для эпилептиков.

