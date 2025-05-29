Названы популярные лекарства, которые лишат водительских прав

Российские водители рискуют лишиться удостоверения, если перед поездкой употребят корвалол или валокордин. Об этом RT сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Он пояснил, что упомянутые лекарства содержат фенобарбитал. Постановление правительства №681 указывает, что употребление водителями этих препаратов запрещено. Нарушители рискуют лишиться прав на срок до двух лет и получить штраф в 45 тыс. рублей.

«Большинство лекарств охватываются этим постановлением», — говорит Воропаев.

При этом автоюрист отметил, что есть исключения, которые включают лекарства для эпилептиков.

27 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий наказание для водителей в состоянии «лекарственного опьянения». Согласно инициативе, административное наказание будет распространяться на водителей, у которых «по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме этого лица обнаружились вещества (группы веществ), входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию». Речь идет о медикаментах, которые не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам.

Ранее в Госдуме заявили, что водителей нельзя лишать прав за лекарства от кашля.