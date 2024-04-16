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Врач рассказал, почему мужчинам нельзя садиться за руль в узких штанах

Уролог Лычагин: узкие джинсы приводят к бесплодию у водителей-мужчин в России

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Shutterstock/FOTODOM

Водители, которые садятся за руль в обтягивающих штанах или узком нижнем белье, могут нанести огромный вред своему репродуктивному здоровью. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал врач-уролог, эндокринолог Андрей Лычагин.

«Обтягивающая одежда может нанести серьезный вред репродуктивному здоровью мужчины. Наиболее опасны в этом отношении узкие джинсы, трусы и плавки. Риск повышается, если одежда сделана из синтетики, что приводит к нарушению терморегуляции. Повышение температуры в паховой зоне, даже если оно незначительно, ухудшает сперматогенез, то есть выработку сперматозоидов», — пояснил врач.

Уролог добавил, что риски для репродуктивного здоровья за счет ношения неудобной одежды повышаются среди водителей, которые долгое время сидят на одном месте.

«Мужчины, которые надевают обтягивающую одежду и долго сидят за рулем, находятся в зоне повышенного риска. Помимо нарушения терморегуляции, происходит застой кровоснабжения в области малого таза, в результате чего у автомобилиста может развиться бесплодие», — предупредил врач.

Ранее врач посоветовал водителям напрягать лобково-копчиковую мышцу для профилактики простатита.

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