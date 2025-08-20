На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России резко вырос импорт поддержанных автомобилей из Китая

Ввоз подержанных автомобилей из Китая в Россию вырос в четыре раза
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Импорт поддержанных автомобилей из Китая в Россию вырос в четыре раза с начала года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на генерального директора агентства «Автостат» Сергея Целикова.

По словам эксперта, в начале 2025 года доля ввозимых в РФ поддержанных машин из КНР составляла 3%, а к июлю показатель вырос до 16%. При этом большая часть импорта приходится на модели глобальных брендов, которые были собраны в Китае, пояснил гендиректор.

«Очень много едет подержанных моделей Toyota, Volkswagen, Mazda, Nissan, BMW, выпущенных в Китае. Непосредственно на китайские бренды в импорте подержанных машин приходится около 25% — в основном это Geely и Changan», — сказал Целиков.

При этом, как отметил гендиректор, сейчас в Россию в основном ввозятся автомобили, произведенные три года назад. Так, по информации эксперта, на рынке можно встретить модели, которые изготовили в конце 2021 и первой половине 2022 года.

Накануне директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов сообщил «Газете.Ru», что автопроизводители отменят скидки на свои машины в России с началом осени. По его словам, у продавцов стали уменьшаться запасы прошлогодних автомобилей на складах, их давление на дистрибьюторов и продавцов уменьшилось.

Ранее в России рекордно выросла стоимость ремонта европейских автомобилей.

