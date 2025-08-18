В России рекордно выросла стоимость ремонта европейских автомобилей

«Известия»: стоимость ремонта европейских авто в РФ за год выросла на 26%

В России стоимость ремонта европейских автомобилей за год выросла в среднем на 26%, сообщают «Известия».

Как считают во Всероссийском союзе страховщиков, это связано с заметным подорожанием работ по восстановлению машин. Также сказывается рост цен на запчасти.

Отмечается, что цены на комплектующие детали выросли в среднем на 20–30%.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

