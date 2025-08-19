Стало известно, когда отменят скидки на китайские автомобили в России

Автопроизводители отменят скидки на свои машины в России с началом осени. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Скорее всего, в сентябре производителе отменят еще большее количество скидочных программ, и реальная стоимость автомобиля на этом фоне начнет увеличиваться. Но незначительно, скачка цен мы не ожидаем», — сказал Иванов.

По его словам, у дилеров стали уменьшаться запасы прошлогодних автомобилей на складах, их давление на дистрибьюторов и продавцов уменьшилось. Из-за этого скидочные программы начали сворачиваться, потому что нет пересорта товара, уточнил собеседник.

«И это провоцирует уменьшение дисконтирования и, следовательно, увеличение финальной стоимости продукта», — сказал Иванов.

Реальные цены автомобилей на этом фоне начнут расти, но сильного скачка цен не будет, ожидают в Рольфе.

О том, как изменятся цены на автомобили на российском рынке в ближайшее время, – читайте в материале «Газеты.Ru».

