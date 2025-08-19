На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда отменят скидки на китайские автомобили в России

Рольф: в сентябре производители отменят скидки на автомобили
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Автопроизводители отменят скидки на свои машины в России с началом осени. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Скорее всего, в сентябре производителе отменят еще большее количество скидочных программ, и реальная стоимость автомобиля на этом фоне начнет увеличиваться. Но незначительно, скачка цен мы не ожидаем», — сказал Иванов.

По его словам, у дилеров стали уменьшаться запасы прошлогодних автомобилей на складах, их давление на дистрибьюторов и продавцов уменьшилось. Из-за этого скидочные программы начали сворачиваться, потому что нет пересорта товара, уточнил собеседник.

«И это провоцирует уменьшение дисконтирования и, следовательно, увеличение финальной стоимости продукта», — сказал Иванов.

Реальные цены автомобилей на этом фоне начнут расти, но сильного скачка цен не будет, ожидают в Рольфе.

О том, как изменятся цены на автомобили на российском рынке в ближайшее время, – читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, какие китайские автобренды находятся на грани ухода из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами