На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Livan опубликовала фото своего нового автомобиля размером с «Оку»

В Китае выпустят компактный хетчбэк Livan Smurf размером с «Оку»
true
true
true
close
Livan

Микромобиль Livan Smurf будет представлен в ближайшее время на китайском рынке, сообщает портал carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 3100 мм, ширина — 1558 мм, высота --1610 мм. Колесная база – 2 015 мм. Вместить модель может только четверых. Снаряженная масса – 815 кг. По габаритам модель напоминает отечественную «Оку».

Внутри на выбор покупателя предлагается три цветовых решения: «Сакура Розовая», «Замковый Серый» и «Лесной Зеленый». В салоне есть двухспицевое рулевое колесо, поворотный селектор передач, «парящий» центральный экран информационно-развлекательной системы.

Автомобиль получит 41-сильный электромотор TZ160X30C производства Zhejiang Aosweier Electric Technology Co. Максимальная скорость машины составляет 100 км/ч. Емкость аккумуляторной батареи — 17 кВт.ч, Запас хода 200 км.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров.

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами