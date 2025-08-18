Крупное ДТП парализовало движение автомобилей в Подмосковье

В Подмосковье на Новорязанском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Авария произошла на 23 километре Новорязанского шоссе. Движение на участке затруднено, на месте работают оперативные службы. Официальная информация уточняется», — сообщает канал.

Судя по видео, перекрыты три полосы на одной из сторон шоссе. Мотоциклист в аварии не выжил.

До этого в Москве у мотоциклиста выпали деньги во время движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель грузовика останавливает транспорт и начинает собирать разбросанные деньги. Далее на записи видно, что на обочине стоят около десяти машины, вокруг которых ходят люди и собирают купюры, лежащие на трассе.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.