Нарколог оценил новые правила медосвидетельствования водителей

Новые правила медосвидетельствования водителей помогут избежать спекуляций, поскольку они более четко определяют границы процедур. Об этом телеканалу «360» сообщил кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Марат Сараев.

«В моей практике были случаи, когда человека направляют на сдачу мочи, и у него якобы начинается задержка. То есть человек не отказывается от освидетельствования, что влечет за собой административную ответственность, однако тянет время», — сказал специалист.

Сараев добавил, что, согласно новым правилам, если водитель не сдаст мочу или кровь в течение 30 минут, то это будет приравнено к отказу от процедуры.

Сначала осени изменится процедура проверки водителя на состояние алкогольного и наркотического опьянения: если водитель замешкается с мочеиспусканием для анализа, то у него возьмут кровь. Также увеличатся интервалы между продувками и время отправления на химико-токсикологическое исследование. Подробности в материале «Газеты.Ru».

