Россиянам рассказали, законны ли штрафы за нарушения ПДД по фото с телефона

Автоматические штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД), основанные на фото, сделанные на телефон, будут считаться недействительными. Об этом ТАСС заявил почетный адвокат России, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

«В некоторых регионах люди фотографируют нарушения на планшет или телефон, по снимкам с которых водителям приходят затем автоматические штрафы. Но суды отменяют такие штрафы, в своих решениях они поясняют, что по таким фотографиям наказывать нельзя», - пояснил адвокат.

Юрист сослался на решение Верховного суда, указавшего, что штрафовать водителей автоматически можно лишь в случаях, когда нарушение зафиксировано официально установленной камерой фотофиксации.

До этого Леонид Ольшанский заявил, что в России необходимо ввести штрафы для пешеходов в наушниках или с телефоном в руках.

«Нам нужен такой штраф, потому что водителей со всех сторон прижали: по телефону говорить нельзя, детское кресло обязали ставить. А пешеход все еще находится вне наказания. Думаю, что пару тысяч рублей надо выписывать за это дело. Отслеживать будут по камерам. И сотрудники ГАИ [станут осуществлять контроль] – сейчас, мы видим, кругом рейды идут», – сообщил специалист.

По мнению юриста, подобный штраф послужит сдерживающим фактором для людей, чье поведение на проезжей части может спровоцировать ДТП и другие опасные ситуации.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября изменится медосвидетельствование пьяных водителей.