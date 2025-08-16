Эксперт сравнил Cadillac президента США с машиной Джеймса Бонда

Лимузин Cadillac, на котором передвигается президент США Дональд Трамп, оснащен по уровню технологий не хуже автомобиля Джеймса Бонда из романов Яна Флеминга. Такую оценку газете «Известия» дал член правления Союза автосервисов и заместитель гендиректора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов.

По его словам, автомобили, используемые спецслужбами, уникальны, и США могут позволить себе транспортное средство, насыщенное современными технологиями не хуже легендарного авто британского шпиона. Лимузин президента оборудован дымовыми завесами, средствами для оказания быстрой медицинской помощи, а также элементами биологической и радиационной защиты.

Fox 26 News отмечал, что лишь два иностранных лидера ездили в бронированном лимузине Cadillac One президента США Дональда Трампа до российского лидера накануне на Аляске.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.