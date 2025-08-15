На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Что-то шептала»: возлюбленная Старовойта пришла к его могиле на 40-й день и попала на видео

На видео сняли, как возлюбленная Старовойта снова пришла к его могиле
Возлюбленная министра транспорта Романа Старовойта Полина Копылова пришла к его могиле на сороковой день после смерти. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Облаченная во все черное Полина присела у могилы экс-министра транспорта и что-то шептала. Девушка пришла на Смоленское кладбище одна», — говорится в сообщении.

По информации канала, родные и близкие министра транспорта посещают его могилу с самого утра. На кладбище уже приходили родители, бывшая жена, дочери и друзья Старовойта.

7 июля бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой рядом с автомобилем. Его тело опознала возлюбленная Полина.

Кроме того, утром в день своей смерти Старовойт был на работе в Минтрансе. Он успел провести совещание, а перед отъездом со всеми попрощался.

До этого сообщалось, что возлюбленная экс-министра Старовойта Полина осталась без жилья и вынуждена снимать номер в гостинице в Москве. В родной Курск девушка не возвращается, потому что там ей якобы «угрожает опасность».

Ранее девушка Старовойта посетила его могилу.

