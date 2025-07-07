Экс-министр транспорта РФ Старовойт покончил с собой

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово. Об этом сообщает источник 112.

Причина самоубийства неизвестна.

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До этого сообщалось, что Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал возможную причину отставки Старовойта с поста главы Минтранса.