Тело экс-министра транспорта Старовойта опознали

Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта опознала его ассистентка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Ассистентка Старовойта плачет на месте его самоубийства. Полине пришлось опознать тело начальника. Сейчас девушку посадили в «Аурус», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как девушка плачет и держится руками за лицо.

До этого сообщалось, что бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой рядом с автомобилем.

Кроме того, утром в день своей смерти Старовойт был на работе в Минтрансе. Он успел провести совещание, а перед отъездом со всеми попрощался.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось фото авто Tesla, в котором нашли тело Романа Старовойта.