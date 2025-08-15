Суд вынес приговор автоблогеру Венгалби после попытки дать взятку гаишнику

Суд приговорил автоблогера Венгалби к трем годам лишения свободы после попытки дать взятку сотруднику Госавтоинспекции. Об этом сообщает Суд общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале.

«Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы Алиасхабов Ахмед Абдурахманович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)», — говорится в сообщении.

По информации канала, суд назначил автоблогеру наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Отбывать наказание Венгалби будет в исправительной колонии общего режима, со штрафом.

На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов уводят мужчину в наручниках, при этом блогер улыбается.

До этого стало известно, что блогер-автогонщик Ахмед Венгалби задержан на Кутузовском проспекте в Москве за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД в размере 100 тысяч рублей.

Задержание блогера произошло после того, как он совершил опасное нарушение ПДД. По словам очевидца, Венгалби на автомобиле «Лада» задел ограждение в туннеле. В ходе проверки выяснилось, что блогер находился в состоянии алкогольного опьянения. Попытка дать взятку сотрудникам ГИБДД только усугубила ситуацию.

Ранее автоблогер Венгалби обвинил во взятке гаишнику свое хорошее настроение.