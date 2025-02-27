Автоблогера Венгалби задержали за взятку сотруднику ГИБДД

Mash: блогер Венгалби задержан за взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ГИБДД

Блогер-автогонщик Ахмед Венгалби задержан на Кутузовском проспекте в Москве за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задержание блогера произошло после того, как он совершил опасное нарушение ПДД. По словам очевидца, Венгалби на автомобиле «Лада» задел ограждение в туннеле. В ходе проверки выяснилось, что блогер находился в состоянии алкогольного опьянения, отказался от медицинского освидетельствования, а его автомобиль имел незаконную тонировку. Попытка дать взятку сотрудникам ГИБДД только усугубила ситуацию.

При этом Венгалби пытался объяснить свое странное поведение приемом антидепрессантов.

Сообщается также о попытке другого человека, предположительно друга Венгалби — Миши Литвина, решить вопрос вне правового поля, что также не принесло результата.

В настоящий момент блогер находится в отделении полиции, ему грозит уголовная ответственность за дачу взятки.

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