Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоблогер Венгалби обвинил во взятке гаишнику свое хорошее настроение

Автоблогер Венгалби объяснил взятку сотруднику ГИБДД хорошим настроением
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Автоблогер Ахмед Венгалби предложил взятку в 100 тыс. рублей сотруднику ГИБДД из-за хорошего настроения. Об этом он сообщил в зале суда, передает Life со ссылкой на Shot.

«По словам блогера, он якобы не отказывался проходить медосвидетельствование и сразу же дыхнул в алкотестер, который ничего не показал. Отвечая на вопрос, зачем он предложил деньги сотруднику ГИБДД, автоблогер заметил, что у него «было хорошее настроение и он заработал много денег»», — говорится в публикации.

Также Shot отмечает, что перед началом заседания автоблогер попросил у журналистов воды, а в ходе процесса попросил не отправлять его в СИЗО, потому что он единственный ребенок в семье.

До этого стало известно, что блогер-автогонщик Ахмед Венгалби задержан на Кутузовском проспекте в Москве за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД в размере 100 тысяч рублей.

Задержание блогера произошло после того, как он совершил опасное нарушение ПДД. По словам очевидца, Венгалби на автомобиле «Лада» задел ограждение в туннеле. В ходе проверки выяснилось, что блогер находился в состоянии алкогольного опьянения, отказался от медицинского освидетельствования, а его автомобиль имел незаконную тонировку. Попытка дать взятку сотрудникам ГИБДД только усугубила ситуацию.

Ранее на фото попал водитель, обокравший мошенника из «Ленэнерго».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами