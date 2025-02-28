Автоблогер Венгалби обвинил во взятке гаишнику свое хорошее настроение

Автоблогер Ахмед Венгалби предложил взятку в 100 тыс. рублей сотруднику ГИБДД из-за хорошего настроения. Об этом он сообщил в зале суда, передает Life со ссылкой на Shot.

«По словам блогера, он якобы не отказывался проходить медосвидетельствование и сразу же дыхнул в алкотестер, который ничего не показал. Отвечая на вопрос, зачем он предложил деньги сотруднику ГИБДД, автоблогер заметил, что у него «было хорошее настроение и он заработал много денег»», — говорится в публикации.

Также Shot отмечает, что перед началом заседания автоблогер попросил у журналистов воды, а в ходе процесса попросил не отправлять его в СИЗО, потому что он единственный ребенок в семье.

До этого стало известно, что блогер-автогонщик Ахмед Венгалби задержан на Кутузовском проспекте в Москве за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД в размере 100 тысяч рублей.

Задержание блогера произошло после того, как он совершил опасное нарушение ПДД. По словам очевидца, Венгалби на автомобиле «Лада» задел ограждение в туннеле. В ходе проверки выяснилось, что блогер находился в состоянии алкогольного опьянения, отказался от медицинского освидетельствования, а его автомобиль имел незаконную тонировку. Попытка дать взятку сотрудникам ГИБДД только усугубила ситуацию.

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