Обрушение строительного крана в Севастополе попало на видеорегистратор авто

В Севастополе обрушился строительный кран. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Момент обрушения попал на видеорегистратор машины», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как кран и его обломки падают вниз. По информации канала, инцидент произошел в районе проспекта Октябрьской Революции. В результате произошедшего один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще двое пострадали.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

