Тест-драйв «китайца» за 750 тысяч рублей: стоит ли покупать Volkswagen из КНР

Когда понимаешь, что китаец с бюджетом, эквивалентным 750 тысяч рублей, может купить себе на родине такой автомобиль, трудно выбрать, что делать — смеяться или плакать. Конечно же, кроссовер Jetta VS5, благодаря высоким пошлинами и утилизационному сбору, продается в России существенно дороже. Стоит ли его покупать, выясняла «Газета.Ru».

По габаритам Jetta VS5 (4418 × 1841 × 1616 мм) и концепции принадлежит к классу компактных кроссоверов, хотя с некоторых ракурсов похож на универсал. Если отрезать бампер спереди и сзади, то VS5 можно без обложения налогом на большие машины использовать где-нибудь в Мумбаи. Хотя если сравнивать эту машину с другими родственниками по платформе MQB A1 концерна Volkswagen — VW Taos и Skoda Karoq, — то разница в размерах практически не ощутима.

close Jetta

Учитывая, что полного привода у этого автомобиля нет даже за доплату, то для себя эту машину я так и определил — универсал с улучшенной проходимостью: клиренс в 180 мм позволяет ему без опаски парковаться вплотную к бордюру или ехать по грунтовке к даче. Что приятно — в плане дизайна Jetta не напоминает типичный эпатажный китайский автомобиль со множеством сложносочлененных деталей, как например, прямой конкурент Geely Coolray.

close Jetta

Нет нагромождения бутафорских выхлопных труб, как у Chery Arizzo. Зато есть строгий и гармоничный стиль с контрастными деталями в виде черной крыши и глянцево-черного «гриля», чувствуется, что европейский карандаш рисовал силуэт этой машины. Держу пари, с шильдиком Volkswagen и Skoda эта машина в Европе основательно подвинула бы своих собратьев по концерну.

И если экстерьер без упреков, то внутри китайского автомобиля уже не так все однозначно. Нет,

привычный немецкий «орднунг» — то есть порядок — в наличии:

приборная панель с твердым пластиком, аккуратные клавиши на баранке, само рулевое колесо хоть и простенькое, но с хваткими наплывами. Простая и хорошо читаемая цифровая приборная панель легко регулируется кнопками на руле, мультимедиа выдает панораму вокруг машины, джойстик климатической системы с сенсорной шкалой изменения температуры — скорее минус, но приловчиться к нему получается со второго-третьего раза.

close Jetta

К слову, в дорестайлинговой машине были полноценные кнопки для блока климата. Впрочем, это ровно все то, что сейчас, увы, увидишь на любых других бюджетных «шкодах» и «фольксвагенах» и китайских машинах.

Что, явно, досталось не из фольксвагеновского «супермаркета» автокомпонентов, а от сотрудничества с концерном FAW, так это кресла. Они словно из конца нулевых годов, хотя за счет прострочки и черно-белой расцветки смотрятся более-менее. Как по мне,

то лучше их спрятать в какие-нибудь приятные чехлы.

Профиль у водительского сиденья аморфный, мой девятилетний Tiguan обнимает спину куда крепче, а в этом елозишь в повороте.

close Jetta

Зато сиденье можно настроить удобно под себя. Уж чего-чего, а то, как Volkswagen обустраивает точку «H» в автомобиле, не каждая автокомпания в состоянии повторить. Вдобавок рулевая колонка выдвигается на невероятную длину в отличие от многих китайцев. В результате высокий водитель может отодвинуться подальше и подтянуть баранку к себе — за этот комфорт ставим отдельный плюс.

close Jetta

Из-за бюджетной ориентации модели здесь зимой греются только передние сиденья. По этой же причине вместо панорамы

в машине установлен люк, который в XXI веке уже выглядит этаким атавизмом из 1990-х

и не дает ощутимого бонуса. Из откровенной экономии также отсутствует на заднем диване откидной подлокотник, а в бардачке нет подсветки. Не получится и без брелка открыть двери со стороны переднего пассажира — бесключевая кнопочка есть только на водительской двери, а багажник не имеет электропривода даже за доплату.

close Jetta

Мультимедийка у Jetta VS5 хорошо знакома тем, кто до этого ездил на машинах Volkswagen, ее функционал довольно прост, подружить со смартфоном можно через USB-кабель. Картинка круговых камер могла бы быть четче, но позволяет припарковаться вплотную к препятствию и рассмотреть крупные объекты.

Звук магнитолы в бюджетной машине, ожидаемо, соответствующий,

но это, кстати, не «увы и ах»: может быть Led Zeppelin и The Who и не порадуют нюансами инструментальных партий, а вот для Клавы Коки или песни про девочку-бунтарку на дороге за МКАД очень даже сойдет.

close Jetta

И если в салоне ради бюджета инженеры пожертвовали некоторыми деталями, то в плане техники они не обделили Jetta VS5. Спереди здесь подвеска типа «МакФерсон», а сзади — многорычажка вместо «скручивающейся» балки, как у переднеприводного Karoq. Что по-настоящему в этой машине должно порадовать водителя — это тяговитый эластичный фольксвагеновский турбомотор 1.4 (150 л.с.; 250 Нм) серии EA211.

Это агрегат хорошо знаком россиянам по другим «ваговским» моделям.

Он надежен, его старые болячки если не давно вылечены, то уже хорошо изучены отечественными сервисменами. И что еще более замечательно — он сочетается не с капризным роботом DSG, а с 6-диапазонным «автоматом» Aisin (AQ250). Если следить за регулярностью замены масла в этом автомате, то он прослужит, вероятно, дольше, чем сам автомобиль.

close Jetta

По динамике разгона (100 км/ч — за 9,5 сек) маленькая Jetta не претендует на рекорды скорости, но для города и трассы хватает с большим запасом. Расход топлива при этом — около 8 литров на «сотню» бензина в мегаполисе и примерно 6,5-7 литров — на магистрали. На обгонах двигатель раскручивается бодро, а коробка оперативно скидывает передачи вниз, даже не обязательно переходить в спортивный режим.

Управляемость породистая, но штатные амортизаторы лучше сразу заменить

— на небольшой скорости они готовы отработать на пробой на той кочке, которую на другой машине проезжаешь не замечая. В принципе, если ваш маршрут не пролегает по грунтовкам или дорогам с ямками, то это не проблема. В городе руль острый и точный, с возрастанием скорости на загородной трассе «нулевая» зона начинает едва заметно плавать. Это не критично. Шумоизоляция неплохая, хотя после 100 км/ч набегающий ветер уже приглушает слова заднего пассажира, да, и к радио невольно тянется рука прибавить звук.

close Jetta

Задний ряд для троих взрослых будет тесным, зато для колен места предостаточно, много пространства над головой. Сам диван коротенький, плюс спинка близка к вертикальному положению, а ее наклон нельзя отрегулировать. Зато неожиданная награда за маленький дискомфорт сзади — вместительный (482 литра) по меркам этого класса багажник. К примеру, у одноклассника кроссовера Kia Seltos всего лишь 433 литра,

у Chery Tiggo 4 Pro — и вовсе «рюкзачок» на два мешка картошки (340 литров).

Неплохо с грузовыми объемами у Skoda Karoq — 521 литр, но мы помним, что последний конструктивно обязан этому задней балке, которая «минусует» за это ему управляемость.

close Jetta

Резюмируя, Jetta VS5 — вполне добротный и немного упрощенный плод работы Volkswagen. Машина снабжена надежными комплектующими, она легко вместит небольшую семью и не разорит ее бюджет. Да, она проигрывает в части отделки и некоторых опций родственным моделям Taos и Karoq.

Сейчас стоимость модели начинается от 2,95 млн рублей,

но со всеми выгодами от дистрибьютора ее можно снизить на 550 тысяч рублей. С такой скидкой Jetta встает на одну ступеньку с бестселлером Chery Tiggo 4 Pro. Тот будет даже дешевле, но по качеству материалов и управляемости уступит немецко-китайскому кроссоверу. Jetta VS5 можно рассмотреть к покупке, если вы ищете понятный и знакомый немецкий колорит с надежными агрегатами. Помимо прочего они в красивой упаковке.