ДТП парализовало МКАД

На МКАД авария с грузовиком затруднила движение

В Москве на МКАД авария с грузовиком парализовала движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 54 км МКАД (съезд №54А) произошло опрокидывание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в районе аварии движение транспорта затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди. Далее на следующей записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и медики. Кроме того, Renault Duster, второй участник аварии, получил повреждения: у транспорта смят кузов.

Кроме того, а Москве на МСД столкнулись несколько автомобилей.

Ранее в Уфе на видео сняли, как спасатели деблокировали пострадавшую, зажатую в авто.