Видео: в Москве каршеринг без водителя спровоцировал массовое ДТП

В Москве последствия массового столкновения на МСД попали на видео

В Москве на МСД столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МСД перед съездом на шоссе энтузиастов, каршеринг стоял без аварийных сигналов в средней полосе, водителя внутри не было, спустя пару минут началось массовое ДТП», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, как на проезжей части стоят несколько поврежденных автомобилей: у транспортных средств смяты кузова, капоты и бамперы, выбиты окна. Кроме того, в момент аварии автомобильные детали разлетелись по дороге.

По информации канала, в навигаторе было много отметок, предупреждающих, что стоит каршеринг, но это не помогло избежать массового столкновения.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди. Далее на следующей записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и медики.

Ранее в Уфе на видео сняли, как спасатели деблокировали пострадавшую, зажатую в авто.