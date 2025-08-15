Петербурженка на Mercedes влетела в питбайк, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как питбайк с людьми отлетел от удара Mercedes

В Санкт-Петербурге Mercedes врезался в питбайк. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Столкновение питбайка и «Мерседеса» у Домика Петра I попало на видео. После удара водитель мини-мотоцикла и его пассажир упали на пешеходном переходе Мичуринской улицы и пролетели пару метров до тротуара», — говорится в сообщении.

По информации канала, через несколько секунд после столкновения к людям, вылетевшим с питбайка, подбежала водительница иномарки. В настоящее время информация о состоянии пострадавших уточняется.

