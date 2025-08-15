На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербурженка на Mercedes влетела в питбайк, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как питбайк с людьми отлетел от удара Mercedes
true
true
true

В Санкт-Петербурге Mercedes врезался в питбайк. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Столкновение питбайка и «Мерседеса» у Домика Петра I попало на видео. После удара водитель мини-мотоцикла и его пассажир упали на пешеходном переходе Мичуринской улицы и пролетели пару метров до тротуара», — говорится в сообщении.

По информации канала, через несколько секунд после столкновения к людям, вылетевшим с питбайка, подбежала водительница иномарки. В настоящее время информация о состоянии пострадавших уточняется.

До этого сообщалось, что в Белгороде беспилотник атаковал автомобиль с водителем в момент движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как беспилотник ударяет по движущейся машине, после чего — взрывается. От взрыва автомобильные детали разлетаются по проезжей части, а транспорт воспламеняется, при этом водитель, находясь уже в горящей машине, сворачивается с дороги и выбегает. На помощь к нему подбегают прохожие. Далее на записи заметно, как пламя полностью охватывает транспорт, и он сгорает.

Ранее в Уфе на видео сняли, как спасатели деблокировали пострадавшую, зажатую в авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами