Число машин в очередях к Крымскому мосту выросло до 1380

Число машин, стоящих в пробках на подъездах к Крымскому мосту, выросло до 1380. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 55 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1325 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — говорится в сообщении.

Накануне на подъездах к Крымскому мосту образовались многокилометровые автомобильные пробки — в общей сложности в очереди на ручной досмотр стояли более тысячи машин. Так, со стороны Керчи в очереди встали 1050 транспортных средств, а со стороны Тамани — ни одного.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее микроавтобус сгорел на подъезде к Крымскому мосту.