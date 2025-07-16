Под угрозой БПЛА: как поехать в Крым и Сочи на автомобиле и не пожалеть

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли преодолеть дорогу до моря.

Из Москвы в Крым

Существуют два основных маршрута, которые ведут из Москвы в Крым. Первый проходит по платной трассе М-4 »Дон» и занимает почти сутки, без учета остановок и пробок — придется преодолеть порядка 1,8 тысячи километров в одну сторону. Это самый быстрый и комфортабельный вариант, однако

заплатить за платные участки придется примерно 4–5 тыс. рублей в зависимости от времени проезда,

типа транспорта, наличия или отсутствия транспондера. Самостоятельно рассчитать стоимость можно на сайте «Автодора».

close Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Второй вариант — ехать по трассе М-2 «Крым». Этот маршрут займет более суток без учета остановок и пробок. Стоит помнить, что

дорогу часто ремонтируют.

В итоге на путь придется затратить от 6 до 9 лишних часов, поэтому данный маршрут пользуется меньшей популярностью.

Чтобы не застрять в пробках на выезде из Москвы, опытные водители советуют выезжать в будни до 7 часов утра. Таким образом к полудню получится сделать первый полноценный перерыв на отдых и обед, а к вечеру уже добраться до ночлега, к примеру, в Ростове-на-Дону или Шахтах.

close Платный участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» aquatarkus/Shutterstock/FOTODOM

У трассы М-4 нет недостатка в АЗС — заправки встречаются часто, но в пиковый сезон нужно быть готовым к очередям. Качество дороги при этом хорошее, но жалобы водителей вызывает отрезок между Воронежем и Ростовом-на-Дону. В течение пути будут встречаться кафе, где можно быстро поесть.

Скоростной режим на М-4 на большинстве участках составляет 90–110 км/ч, но на некоторых отрезках в Подмосковье и Воронежской области лимит повышается до 130 км/ч. При этом почти на всем протяжении дороги

работают комплексы фото- видеофиксации нарушений ПДД,

поэтому излишняя спешка на дороге может сделать отпуск неоправданно дорогим. В районе ремонтных работ на трассе М-4 разрешено ездить с максимальной скоростью не более 50 км/ч.

Где отдохнуть и переночевать

Маршрут до Крыма по М-4 пройдет через несколько крупных городов, в которых при желании можно остановиться, поскольку преодолеть всю дорогу без перерывов очень трудно и даже опасно.

Первый крупный населенный пункт по пути — Воронеж.

Водители часто выбирали его в качестве ночлега, но ночью 15 июля город подвергся одной из самых серьезных атак украинских беспилотников с 2022 года. Условным экватором автомобильной поездки до Черного моря являются маленькие населенные пункты типа Каменск-Шахтинского и Миллерово. Правда, в последний населенный пункт также в начале лета прилетали украинские БПЛА.

В этих городках есть гостиницы невысокого класса из разряда «лишь бы переночевать»,

но даже в них бронировать номера нужно сильно заранее, потому что в высокий сезон с большой долей вероятности весь номерной фонд будет занят.

close Алексей Майшев/РИА «Новости»

Также для остановки можно выбрать город Задонск, который находится в 440 км от Москвы. По М-4 до него можно доехать примерно за 6 часов. В этом городе можно остановиться как на ночлег, так и просто найти место для перекуса. Варианты для заселения здесь в основном двух типов — небольшие гостиницы и гостевые домики. Цены в среднем варьируются от 2 тыс. до 4 тыс. рублей за ночь для двух взрослых. Также в Задонске можно посетить аутентичные кафе и посмотреть на красивые местные храмы.

close Город Задонск в Липецкой области pdeminhiker/Shutterstock/FOTODOM

Следующая традиционная остановка для наиболее выносливых водителей, которые едут в Крым и Сочи, — это Ростов-на-Дону. От Москвы до города ехать придется порядка 13 часов. В Ростове-на-Дону расположены десятки гостиниц разного уровня комфорта и стоимости, поэтому проблем с выбором не возникнет.

Однако в летний сезон бронировать номера лучше заблаговременно.

Как правило, туристы стараются задержаться в этом городе, чтобы успеть погулять по Пушкинской улице и посмотреть на достопримечательности.

До Крыма из Ростова-на-Дону также можно доехать двумя путями. Есть объездной путь — через новые регионы России — Мариуполь и Бердянск по трассе «Р-280». Эта дорога быстрее из-за регулярных пробок на Крымском мосту, однако проезд по ней сопряжен и с определенной опасностью, поэтому каждый водитель этот риск взвешивает самостоятельно.

close Алексей Куденко/РИА Новости

Длина «верхнего» маршрута до Крыма из Ростова-на-Дону составляет более 630 км, а время в дороге — около 9,5 ч, но это без учета прохождения двух пунктов проверки в районе Весело-Вознесенка и Джанкоя.

По словам водителей, которые уже опробовали новый маршрут, качество дороги на участке хорошее. Также не глушится мобильная связь и GPS. Однако автомобилисты жалуются на большое количество фур по дороге, которым нельзя ездить по Крымскому мосту. В связи с этим для поездки лучше выбрать раннее утро.

Крымский мост и пробки

Дорога до Крыма из Ростова-на-Дону по Крымскому мосту — самая удобная, проезд расстояния в 500 км занимает примерно 6 часов. Однако в период отпусков на подходах к Крымскому мосту скапливаются огромные пробки. Например, 14 июля у моста сформировались заторы суммарно из 2 тыс. автомобилей. Люди ожидали своей очереди на проезд на жаре в автомобилях по нескольку часов.

Проезд по мосту доступен круглосуточно, но пропускают по нему только легковые автомобили и автобусы. Минтранс регулярно публикует памятки для водителей с советами, как быстрее преодолеть переправу.

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«Машины без багажа или с компактно упакованными вещами направляются по средней полосе на площадку для ручного досмотра. Машины с негабаритным грузом отправляют по левой полосе на сканер инспекционного досмотрового комплекса (СИДК)», — напоминает ведомство.

close Автомобили на участке трассы «Новороссия» Александр Иванов/РИА Новости

Также рейсовые автобусы и спецтранспорт, которые направляются на СИДК, должны ехать по крайней правой полосе.

Чтобы быстрее пройти процедуру досмотра, водителям советуют не оставлять в авто разбросанные вещи, а компактно упаковать багаж для его быстрой проверки. Также перед Крымским мостом нужно как следует заправиться и проверить, что все документы (паспорт, водительские права и документы на машину) на месте.

close Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту можно задержаться на несколько часов, в связи с чем водителям рекомендуется ехать ночью, когда пробок практически нет. В понедельник, четверг и субботу на переправе фиксируется самая низкая нагрузка в течение недели.

Путь от Москвы в Сочи

Москву и Сочи разделяют 1640 км. Преодолеть путь можно за сутки, если миновать пробки и полностью отказаться от отдыха. Однако делать так не стоит из соображений безопасности. Путь в Сочи дублирует крымский маршрут по трассе М-4 Дон. За дорогу придется заплатить порядка 4–5 тыс. рублей.

Водителям можно ехать по М-4 до Краснодара, где можно остановиться на ночлег. Здесь есть рестораны и гостиницы на любой вкус, а гостиничный номер за одну ночь в среднем обойдется в 2–3 тыс. рублей.

close Виталий Тимкив/РИА Новости

После Краснодара идет небольшой бесплатный участок дороги до Джубгы и серпантин по трассе «А-147», который растянулся до Сочи. На его преодоление нужно закладывать не менее 4 часов (171 км), однако при наличии пробок и большого числа тихоходов можно потратить гораздо больше времени. Самые крутые повороты на серпантине начинаются при подъезде к Туапсе, наиболее аккуратным нужно быть рядом с Лоо и Дагомысом.

close Машина на серпантине автомобильной дороги Джубга — Сочи (А-147) Артур Лебедев/ТАСС

При встрече с тихоходом опытные автомобилисты рекомендуют не рисковать, а подождать, пока появится полоса для обгона или водитель сам пропустит колонну.

Не стоит ехать по серпантину ночью,

желательно подождать рассвета. Однако некоторые опытные водители все равно решаются поехать в Сочи в сумерки, поскольку в это время на серпантине нет пробок. Днем заторов, которые почти не двигаются, может быть много — особенно в пик сезона.

Также перед серпантином пассажирам с плохим вестибулярным аппаратом врачи советуют принять лекарства от укачивания. Дорога настолько крутая, что плохо почувствовать себя могут и пассажиры, которые обычно не испытывают проблем в автомобиле. Поэтому к серпантину нужно готовиться заранее.