Микроавтобус загорелся на подъезде к Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Микроавтобус сгорел на подъезде к Крымскому мосту. Информации о пострадавших нет», — сообщает канал.

Судя по видео, к месту возгорания микроавтобуса подъехала пожарная машина. Автомобиль проливают водой из шланга. Скорее всего, машина не подлежит восстановлению.

До этого сообщалось, что в Москве ночью сгорели два автомобиля на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят две припаркованные машины. На записи также заметно, что на место возгорания прибыли спасатели.

По словам очевидцев, сначала все было тихо, но после прогремели три взрыва, а у автомобилей на парковке сработала сигнализация.

Ранее три автомобиля сгорели дотла в центре Хабаровска.