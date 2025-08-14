Более тысячи машин находится в пробках у Крымского моста

На подъездах к Крымскому мосту образовались многокилометровые автомобильные пробки – в общей сложности в очереди на ручной досмотр стоят более тысячи машин. Данные об этом появились в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подходах к мосту.

«12:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — сообщает канал.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.