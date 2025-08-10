На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как наказали таксиста-мигранта за интим со школьницей в Туле

В Туле таксиста-мигранта приговорили к 400 часам работ за интим со школьницей
Shutterstock

В Туле таксисту-мигранту вынесли приговор за интим со школьницей, сообщает Telegram-канал «ЧП Тула».

«Мужчина подвозил девушку, не достигшую 16-летнего возраста. В дороге они разговорились, а затем разговор перетек в то, что таксист предложил клиентке вариант снять квартиру «на ночь», и девочка согласилась. Уже в квартире между ними произошло несколько половых контактов. Все — по обоюдному согласию», — сообщает канал.

Спустя некоторое время девочка почувствовала себя плохо. После визита к врачу школьница призналась матери в произошедшем.

Таксист вину признал. Суд назначил ему 400 часов обязательных работ.

До этого в Башкирии таксист-мигрант пытался изнасиловать девушку в подъезде ее дома.

«В Салавате приезжий ямщик довез домой девушку на своей черной «Гранте», но не смог удержаться и, когда пассажирка заходила в подъезд, выскочил из брички, бросившись за ней», — говорится в сообщении Telegram-канала Readovka.

Ранее тайский таксист снял на видео интимный акт россиян.

