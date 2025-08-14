На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жесткая драка самарчанок на проезжей части попала на видео

В Самаре на видео попало, как женщины избили друг друга на проезжей части
В Самаре женщины подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канале «Самара ДТП».

«Мордобой произошел на улице 70 лет октября в Тольятти. Ситуация пока неизвестна!», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «ЧП Тольятти» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как две женщины сначала громко кричат на проезжей части, после чего начинают друг друга толкать и бить, в этот момент к ним подходят мужчины, между которыми также начинается драка. На записи заметно, что возле конфликтующих собрались люди.

До этого сообщалось, что в Уфе водитель грузовика и мотоциклист устроили драку на обочине дороги. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины отходят на обочину дороги и начинают драку. В момент конфликта к ним подходят прохожие и пытаются остановить нарушителей.

Кроме того, в Калининграде несколько человек подрались в общественном транспорте на глазах у детей.

Ранее в Приморье таксисты избили друг друга на проезжей части и попали на камеру.

