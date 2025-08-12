«Дети орали»: в Калининграде жесткая драка пенсионерок в автобусе попала на видео

В Калининграде на видео попало, как женщины избили друг друга в автобусе

В Калининграде несколько человек подрались в общественном транспорте на глазах у детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

«Дети орали. Но мам это не останавливало. Все закончилось тем, что у пожилых мужчин на лице были царапины и набухали под глазами синяки. Мы позвонили в полицию. Но все дравшиеся пассажиры вышли на своих остановках», — рассказала одна из пассажирок.

На опубликованных в сети кадрах видно, как несколько человек избивают друг друга в салоне общественного транспорта. На записи также слышно, как кричат дети.

По словам очевидицы, причиной конфликта стало то, что пассажиры не смогли поделить места в транспорте.

До этого сообщалось, что в Архангельске пассажиры подрались в общественном транспорте. Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На опубликованных кадрах видно, как мужчина несколько раз ударяет пассажира, который наносит своему оппоненту ответные удары, а после распыляет в лицо перцовый баллончик.

Ранее правоохранители серьезно поговорили с выксунским онанистом из автобуса.