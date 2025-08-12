Уфимцы избили друг друга на обочине дороги, и это попало на видео

В Уфе на видео попало, как мотоциклист избил водителя грузовика на обочине

В Уфе водитель грузовика и мотоциклист устроили драку на обочине дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Ситуация развернулась на перекрестке Маяковского-Первомайской. Сначала грузовик подрезал мотоциклиста на повороте — судя по всему, водитель не видел «соседа» по потоку. Как видно на записи с уличных камер компании «Уфанет», такой маневр байкеру это не понравился, и он что-то крикнул автомобилисту вслед», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины отходят на обочину дороги и начинают драку. В момент конфликта к ним подходят прохожие и пытаются остановить нарушителей.

