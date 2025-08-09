В Приморье таксисты избили друг друга на проезжей части и попали на камеру

Во Владивостоке на Патроколе два таксиста не поделили дорогу и устроили драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Сегодня на Сочинской два иностранных специалиста не поделили проезжую часть и устроили драку. Примечательно, что один из персонажей оставил пассажирку в такси ждать, пока тот завершит свое кулачное самоутверждение, — говорится в сообщении.

Пассажирка такси запечатлела инцидент на видео. На кадрах заметно, как двое мужчин бьют друг друга на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Архангельске пассажиры подрались в общественном транспорте. Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На опубликованных кадрах видно, как мужчина несколько раз ударяет пассажира, который наносит своему оппоненту ответные удары, а после распыляет в лицо перцовый баллончик. На записи также заметно, что во время конфликта один из мужчин держится за поручень.

Ранее правоохранители серьезно поговорили с выксунским онанистом из автобуса.