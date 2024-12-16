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Водитель Porsche, сбившая мальчика в Новой Москве, рассказала, почему села пьяной за руль

Женщина на Porsche, сбившая мальчика, объяснила пьянство за рулем потерей отца

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Прокуратура Москвы

Наталья Сорокина, сбившая на своем Porsche девятилетнего мальчика и его няню в Новой Москве, объяснила, почему была за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его информации, Сорокина тяжело переживала из-за потери своего отца, у которого было онкологическое заболевание. В день аварии она купила бутылку ликёра объёмом 0,25 л и поехала в другой магазин, чтобы купить стики для «айкоса».

Суд арестовал Сорокину на два месяца, уточняется в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Наезд произошел 14 декабря, водитель Porsche выехала на тротуар и сбила пешеходов. Момент ДТП попал на видео. Пострадавшие были госпитализированы, но мальчика спасти не удалось — он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Нижегородской области мастер автосервиса выстрелил в лицо клиенту.

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