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Момент ДТП с ребенком и няней в Новой Москве попал на видео

В Новой Москве на видео попал момент ДТП с ребенком и няней

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Прокуратура Москвы

Женщину, которая сбила ребенка и няню в Новой Москве задержали. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Москве. Опубликовано видео инцидента.

Уточняется, что женщина за рулем Porsche находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она не справилась с управлением, выехала на тротуар, где сбила ребенка и его няню. Момент ДТП запечатлела уличная камера.

На кадрах видно, как черный автомобиль выезжает на тротуар и сбивает мальчика и няню, ребенок падает на землю, но пытается встать, а женщину отбрасывает на несколько метров.

В ведомстве также сообщили, что задержанная ранее неоднократно нарушала ПДД и в настоящее время направлена на медосвидетельствование. По факту аварии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место аварии.

До этого сообщалось, что ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее трассу М4 «Дон» временно перекрыли из-за массового ДТП.

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