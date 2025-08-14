В МВД заявили, что не предлагали запретить заглушки для ремней безопасности

МВД России не предлагало ввести обязательное использование ремней безопасности со специальной расцветкой, а также запретить продажу заглушек для ремней. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

«На данный момент МВД России не выходило с предложениями по внесению изменений в законодательство в части, касающейся применения указанных методов», — говорится в заявлении МВД.

В Научном центре безопасности дорожного движения рассказали, что соответствующие идеи были выдвинуты в рамках научной дискуссии.

В конце июля сообщалось, что в России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле. Согласно изменениям, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами. Отсутствие такой системы при перевозке детей будет считаться нарушением ПДД и наказываться штрафом в размере до 3 тыс. рублей.

Ранее правительство одобрило увеличение штрафов за непропуск спецтранспорта.