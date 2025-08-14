На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД заявили, что не предлагали запретить заглушки для ремней безопасности

МВД заявило, что не предлагало ввести спецрасцветки ремней безопасности
Depositphotos

МВД России не предлагало ввести обязательное использование ремней безопасности со специальной расцветкой, а также запретить продажу заглушек для ремней. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

«На данный момент МВД России не выходило с предложениями по внесению изменений в законодательство в части, касающейся применения указанных методов», — говорится в заявлении МВД.

В Научном центре безопасности дорожного движения рассказали, что соответствующие идеи были выдвинуты в рамках научной дискуссии.

В конце июля сообщалось, что в России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле. Согласно изменениям, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами. Отсутствие такой системы при перевозке детей будет считаться нарушением ПДД и наказываться штрафом в размере до 3 тыс. рублей.

Ранее правительство одобрило увеличение штрафов за непропуск спецтранспорта.

