Новые членовозы: правительство одобрило большой штраф за непропуск спецтранспорта

Глава НАС Шапарин: штрафы за непропуск мигалок вызовут раздражение у водителей

Правительство России одобрило поправки, ужесточающие наказание за непропуск автомобилей с мигалками, не относящихся к полиции, скорой помощи и пожарным. Речь идет о персональном транспорте, на котором ездят чиновники и их сопровождение. Тем, кто не уступит этим автомобилям дорогу, придется заплатить 7,5 тыс. рублей или распрощаться на год с правами. Юристы и правозащитники в беседе с «Газетой.Ru» осудили эту инициативу.

Правительство России одобрило поправки в ст. 12.17 КоАП РФ, которые ужесточают санкции для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалкой, но без цветографической раскраски. Нарушителям придется заплатить штраф в размере от 5,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей либо лишиться прав на срок от шести месяцев до года, сообщает «Коммерсантъ».

Автор инициативы — глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, член партии «Единая Россия» Василий Пискарев.

Согласно нынешнему закону, за отказ пропустить машину «с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом» водителю грозит предупреждение или штраф в 500 рублей. За непропуск скорой помощи и других машин с включенной синей мигалкой и «цветографическими схемами и надписями» придется заплатить сумму от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. руб. либо расстаться с правами на срок от трех месяцев до года.

«Пискарев предлагает наказывать граждан еще и за отказ пропустить машину «без специальных цветографических схем и надписей», но с включенными маячками красного и синего цвета, равно как и «сопровождаемое ее транспортное средство», — передает «Ъ».

Речь идет о гражданских автомобилях, которые перевозят высокопоставленных лиц. Также это касается машин спецслужб, не имеющих спецраскраски. Депутат утверждает, что на дорогах значительно выросло число случаев, когда автомобилисты не пропускают авто с мигалками. Это, по мнению Пискарева, создает угрозу безопасности объектов государственной охраны. В частности, он напомнил о проведении СВО и росте террористических рисков.

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В проекте заключения правительства уточняется, что концепцию законопроекта поддержали в МВД, ФСО, Минтрансе, Минфине и Минюсте.

Примечательно, что в мае Минтранс выступил с аналогичной инициативой, которая признавала наличие цветографической раскраски на борту необязательным. Водителей предлагалось обязать перестраиваться в соседний ряд или даже съезжать на обочину.

Война с мигалками

Пользоваться спецсигналами в России разрешено сотрудникам министерств и ведомств, которые есть в перечне, утвержденном указом президента. Еще в конце прошлого века им предоставлялась возможность пользоваться неограниченным числом мигалок. Однако в 1996-м разрешенное число спецсигналов ограничили до 451 шт.

С тех пор число разрешенных мигалок то стремительно увеличивалось (около 1 тыс. штук в 2000 году), то сокращалось на фоне общественного недовольства (до 610 шт. в 2002 году) — чиновников обвиняли в использовании спецсигналов для личных нужд. Отмечалось, что данные машины были куплены и заправлялись за счет налогоплательщиков. Особый негативный фон спецтранспорту создавали VIP-ДТП.

Так, авария с участием кортежа председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева стала довольно резонансной:

в 2007 году головной Mercedes-Benz с мигалками из сопровождения судьи столкнулся на встречной полосе в Подмосковье с «ВАЗ-2104» под управлением Натальи Труфановой. В аварии погиб ее муж, женщина стала инвалидом, и ее же признали виновной в ДТП.

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На сегодняшний день количество разрешенных мигалок для автомобилей без ливреи силового ведомства или медицинской службы, согласно указу Владимира Путина с изменениями на 25 марта 2025 года, ограничено 675 автомобилями.

Ошибочная инициатива

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в актуальности проблемы непропуска машин с мигалками.

По его словам, такие автомобили редко ездят поодиночке, а обычные водители в основном стараются уступить им дорогу. Автоюрист считает, что приравнивать наказание из-за непропуска гражданской машины с мигалкой к скорой помощи ошибочно.

«Это не та проблема, которую нужно срочно решать для усиления безопасности движения.

И предлагаемое наказание мне представляется излишним. Другое дело, когда не уступают дорогу скорой, пожарной или полиции — это нарушение куда более серьезное», – заявил Радько.

Эксперт напомнил, что в СССР существовал целый ряд водителей, которые принципиально уступали дорогу только экстренным службам. Однако сейчас таких автомобилистов крайне мало, считает юрист.

Борьба с «членовозами» в СССР История недовольства в среде автомобилистов правительственными автомобилями тянется с советских времен. Во времена позднего СССР правительственные лимузины ГАЗ «Чайка» и ЗИЛы, перевозившие членов Политбюро, получили народное прозвище — «членовозы».



Борьбу с членовозами, как с самым ярким явлением номенклатуры, объявляли разные политики. В том числе ярым противником партийных лимузинов был Борис Ельцин, который в знак протеста ездил на заседания Совета народных депутатов на общественном транспорте.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал «Газете.Ru», что водители спецтранспорта сами нередко нарушают правила дорожного движения и пользования спецсигналами.

«Ключевая проблема спецтранспорта заключается в том, что он по закону обязан ехать со звуковым и световым спецсигналами, но часто про это забывается.

Шоферы, как правило, едут исключительно с включенной «люстрой».

Это не считается включенным спецсигналом, но водители спецтранспорта считают, что их все должны пропускать», — пояснил правозащитник.

Шапарин добавил, что в законодательстве необходимо ввести ответственность для должностных лиц, которые пользуются спецсигналами с нарушениями. В то же время он заявил, что суровое наказание в виде лишения прав и крупного штрафа не должно распространятся на непропуск транспорта чиновников. По его мнению, между такими машинами и транспортом экстренных служб пролегает четкая грань.

«Чем таким может заниматься чиновник, что требует немедленного пропуска на дороге?

Ничем таким сверхсерьезным он не занимается. Лица же, которые нуждаются в безопасности и охраняются государством, ездят в сопровождении на автомобилях с ливреей», — заявил эксперт.

По мнению Шапарина, подобные нововведения вызывают «глухое раздражение» у народа — среди водителей возрастет социальное недовольство и недоверие к органам власти.

Правозащитник добавил, что ужесточением наказания в очередной раз могут воспользоваться водители, которые незаконно ставят мигалки на крыши гражданских автомобилей, чтобы быстрее объезжать пробки. По словам Шапарина, такое особенно часто встречается на дорогах Северного Кавказа.