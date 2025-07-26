В России запретили адаптеры ремней безопасности в автомобилях

В России с 26 июля ужесточили правила перевозки детей в автомобиле

В России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле.Поправки появились в ПДД в субботу, 26 июля, сообщает «Парламентская газета».

Так, согласно новых правил, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами.

Отсутствие такой системы при перевозке детей будет считаться нарушением ПДД и наказываться соответствующим образом. Обычным водителям за это грозит штраф в размере до 3 тыс. рублей.

В мае главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев рассказал, что травмы головы, позвоночника, грудной клетки и живота являются самыми частыми у детей при дорожно-транспортных происшествиях, поэтому важно использовать в автомобилях детские кресла.

В марте 2025 года в России заговорили об увеличении штрафов за нарушение правил перевозки детей в автомобиле. Какие правила действуют сейчас, на сколько могут вырасти штрафы, как правильно и безопасно перевозить детей в автомобиле и как грамотно подобрать автокресло — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили организовать прокат детских автомобильных кресел в аэропортах.