На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: в Приморье посадили в тюрьму мигрантов за нападение с ножом на парковке

Во Владивостоке посадили в тюрьму мигрантов, напавших с ножом на человека
true
true
true

Во Владивостоке мигрантов посадили в тюрьму после нападения с ножом на человека на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Ленинский районный суд установил, что 25 января 2025 года у дома № 18 на улице Луговой мужчины, действуя по предварительному сговору, напали на двух молодых людей. Конфликт возник по незначительному поводу. Нападавшие избили потерпевших, применив насилие и предмет, похожий на нож», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мигранты толкают человека на землю, пинают и начинают избивать возле припаркованных автомобилей. На записи также слышно, как в момент конфликта люди кричат.

По информации канала, суд назначил одному из нарушителей наказание в виде двух лет лишения свободы, второму мигранту – два года и шесть месяцев колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Калининграде несколько человек подрались в общественном транспорте на глазах у детей.

Ранее правоохранители серьезно поговорили с выксунским онанистом из автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами