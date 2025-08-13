Видео: в Приморье посадили в тюрьму мигрантов за нападение с ножом на парковке

Во Владивостоке посадили в тюрьму мигрантов, напавших с ножом на человека

Во Владивостоке мигрантов посадили в тюрьму после нападения с ножом на человека на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Ленинский районный суд установил, что 25 января 2025 года у дома № 18 на улице Луговой мужчины, действуя по предварительному сговору, напали на двух молодых людей. Конфликт возник по незначительному поводу. Нападавшие избили потерпевших, применив насилие и предмет, похожий на нож», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мигранты толкают человека на землю, пинают и начинают избивать возле припаркованных автомобилей. На записи также слышно, как в момент конфликта люди кричат.

По информации канала, суд назначил одному из нарушителей наказание в виде двух лет лишения свободы, второму мигранту – два года и шесть месяцев колонии общего режима.

