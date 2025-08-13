В Брянске приостановил работу автомобильный завод BNM

Брянский автомобильный завод BNM прекратил выпуск фургонов, сообщает «Автостат».

«Падение продаж на российском авторынке привело к тому, что ГАЗ в августе перевел своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, АвтоВАЗ рассматривает необходимость принятия аналогичных мер в сентябре, а «БН-Моторс» вообще приостановило сборку фургонов», — сообщает агентство.

С момента начала работы завода в марте 2025 года в Брянске выпустили 110 фургонов двух моделей - BNM Model 1 (копия FAW T80) и BAW T7.

До этого стало известно, что на заводе «АГР Холдинг» в Калужской области началось производство автомобилей нового российского бренда Tenet по полному циклу. Первой моделью, вставшей на конвейер, стал кроссовер Tenet T7.

Tenet T7 оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 литров и мощностью 150 л.с. В пару к двигателю идет 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Минимальный показатель расхода топлива на трассе составляет 6,2 литров на 100 км.

Кроме того, в Тульской области временно остановится производство на заводе Haval в связи с техническими работами. Перерыв в работе продлится с 11 по 24 августа.

