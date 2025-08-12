На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России началось полноценное производство кроссоверов Tenet

В Калуге началось производство кроссоверов Tenet по полному циклу
Telegram-канал «Владислав Шапша»

На заводе «АГР Холдинг» в Калужской области началось производство автомобилей нового российского бренда Tenet по полному циклу. Об этом сообщает пресс-служба AGR.

«Первой моделью, вставшей на конвейер, стал кроссовер Tenet T7. Этот запуск стал результатом масштабной технологической подготовки и модернизации ключевых производственных цехов — сварочного, окрасочного и сборочного», — сообщает пресс-служба.

Tenet T7 оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 литров и мощностью 150 л.с. В пару к двигателю идет 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Минимальный показатель расхода топлива на трассе составляет 6,2 литров на 100 км.

Водителям будут доступны Android Auto и Apple CarPlay и возможность беспроводной зарядки устройств. Среди других опций: три USB-разъема, система Hands Free с Bluetooth и интеллектуальное голосовое управление.

Tenet — новый российско-китайский автомобильный бренд, созданный холдингом «АГР» для выпуска автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Название нового бренда Tenet является словом-акронимом, образованным от фразы «Take Every New Experience Together» (Вместе к новым свершениям). Также оно является словом-палиндромом, которое одинаково читается в обоих направлениях, сообщается на официальном сайте марки.

Ранее сообщалось, что обновленный кроссовер Aito M7 представили в Китае.

