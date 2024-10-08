В Белоруссии появилась «музыкальная» разметка

Экспериментальный участок дороги появился на въезде в Гомельскую область со стороны Бобруйска. Об этом сообщает Telegram-канал «Сожский Форпост». На дорогу нанесена «музыкальная разметка».

«Как только водитель въехал на участок специальной разметки на полосе движения, на которой особым способом нанесены поперечные линии, создается шумовой эффект в салоне автомобиля, который напоминает мелодию песни «Белоруссия» в исполнении группы «Песняры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная задача нововведения — предотвращение ДТП по причине сна за рулем и съезда в кювет из-за потери управления.

До этого председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству РФ Андрей Клишас заявил, что верхняя палата парламента не поддержит инициативу уменьшить не облагающееся штрафом превышение скоростного режима с 20 до 10 км/ч, направленную на снижение смертности на дорогах, пока не получит соответствующую статистику.

С инициативой снизить нештрафуемый порог выступил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, заявивший, что эта мера позволит снизить количество ДТП в столице на 35%.

Ликсутов отметил, что для снижения порога созданы все условия, а МВД уже прорабатывает требования к точности измерения камер фотовидеофиксации в пределах 3 км/ч.

Ранее сообщалось, что на российских дорогах появятся камеры, вычисляющие автомобили со скрытыми номерами.