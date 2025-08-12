На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спаривание коз на автомобиле смутило случайных зрителей в Бодайбо

В Бодайбо сняли на видео коз на автомобиле в момент спаривания
В городе Бодайбо Иркутской области водитель снял на видео двух спаривающихся коз на крыше автомобиля Hyundai Sonata. Кадры опубликовал Telegram-канал «БодАйбо city».

«В Бодайбо два козла оседлали железного коня», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, козы были увлечены процессом и не обращали внимания ни на прохожих, ни на водителей.

До этого два енота устроили оргию на крыше такси в Сочи и попали на видео. Позже автоинспекторы установили, что животных водитель перевозил по просьбе своего знакомого, а на крышу транспорта посадил, чтобы они не испортили салон.

Ранее блогер снял на видео оргию с полицейским в служебной машине.

