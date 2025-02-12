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Два енота устроили оргию на крыше такси в Сочи и попали на видео

В Сочи еноты устроили оргию на крыше едущего такси и попали на видео

В Сочи очевидец снял на видео двух спаривающихся енотов на крыше едущего такси, сообщает Telegram-канал 112.

«Сочинские еноты, видимо, решили, что правила существуют для того, чтобы их нарушать. Парочка пушистых разбойников устроила… пикантную сцену прямо на крыше едущего такси», — говорится в публикации канала.

Отмечается, что еноты были увлечены процессом и не обращали внимания ни на дорогу, ни на удивленные взгляды прохожих. Знал ли таксист о том, что происходит на крыше его автомобиля, не сообщается.

До этого в Северо-Казахстанской области уволили полицейского за секс в служебном автомобиле.

«В районный отдел полиции департамента полиции Северо-Казахстанской области обратился 44-летний мужчина с заявлением на неправомерные действия сотрудника полиции. В ходе проведенного служебного расследования был установлен факт грубого нарушения служебной дисциплины, а также проступка, дискредитирующего правоохранительный орган. Приказом начальника ДП СКО данный сотрудник был уволен из ОВД по отрицательным мотивам», — проинформировали в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Ранее в Челябинске водитель такси взял у пассажирки деньги за секс и сбежал.

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