На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве школьник на электросамокате упал под колеса автобуса

В Москве подростка на электросамокате отбросило под колеса автобуса
true
true
true
close
Прокуратура г. Москвы

В Москве подростка на электросамокате отбросило под колеса автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Двое друзей на Никулинской улице ехали на одном самокате. 17-летний водитель не справился с управлением, врезался в фонарный столб, после чего его отбросило под автобус», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате ДТП один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью. Его 16-летнего приятеля госпитализировали прибывшие медики.

Также сообщается, что водитель общественного транспорта не заметил, что наехал на человека и уехал с места ДТП, но правоохранители задержали его на улице 26 Бакинских Комиссаров. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Тульской области на переезде около станции Мордвес поезд врезался в грузовик, остановившийся на путях. Очевидец снял момент столкновения на видео.

Ранее машина с водителем сорвалась с обрыва в Дагестане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами