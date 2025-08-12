В Приморье на видео сняли кульбит автобуса с людьми после удара

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье на видео попало, как автобус перевернулся после удара о косогор
В Приморском крае перевернулся микроавтобус с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«В районе поворота в поселок Тавричанка серьезное ДТП попало на видео. Водитель <...> микроавтобуса не справился с управлением, вылетел с дороги и воткнулся в косогор», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел произошедшее. На записи видно, как черный автомобиль вылетает с проезжей части и врезается в косогор, после чего переворачивается и падает боком на землю.

По информации канала, в результате произошедшего водитель и пассажиры, которые находились в транспорте в момент ДТП, получили травмы различной степени тяжести.

До этого сообщалось, что в Москве на Никулинской улице 17-летнего подростка на электросамокате отбросило под колеса автобуса после удара о фонарный столб. Школьник получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее машина с водителем сорвалась с обрыва в Дагестане.

