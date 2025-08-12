Седан Amberauto А5 подорожал в России на 200 тысяч рублей

В России на 200 тысяч рублей подорожал седан Amberauto А5

В России на 200 тыс. рублей подорожал электромобиль Amberauto А5. Об этом сообщает портал cargument.ru. Теперь цена машины составляет от 1,7 млн до 1,9 млн рублей.

«Автотор» представил электрический седан А5 под брендом «Амберавто» 19 февраля 2024 года. Первые экземпляры машины были собраны в Калининграде в конце 2023 года.

Седан А5 оснащен электродвигателем мощностью 160 л.с., запас хода на одной зарядке заявлен на уровне 520 км. Внешний вид «Амберавто А5» аналогичен китайскому электромобилю JMEV GSE. Марка JMEV создана китайским Jiangling Motors Corporation Group, China Agricultural Development Construction Fund Corporation совместно с компанией Renault.

