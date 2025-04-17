Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автобренд Oting расширит модельный ряд в России

В России появятся новые автомобили Oting на базе внедорожника Nissan Patrol
close
Oting

Компания Oting расширит линейку моделей автомобилей, представленных на российском рынке. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Так, на рынке появится пикап Othing Rich 7. Для него доступны бензиновый двигатель объемом 2.0 л. и мощностью 228 л.с., а также 166-сильный дизель объемом 2.3 л. Коробки передач — шестиступенчатая МКП и восьмидиапазонный гидроавтомат. Привод у пикапа полный.

Вторым пикапом на рынке РФ станет Oting Z9. Габариты модели составляют 5520 мм х 1960 х 1950 мм, колесная база — 3300 мм, клиренс — 270 мм. В КНР модель предлагается с бензиновым и дизельным ДВС мощностью 258 л.с. и 190 л.с., а также с гибридной силовой установкой.

Кроме того, в следующем году появится полноразмерный внедорожник на платформе Nissan Patrol нового поколения.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее Nio распространила фото нового трехрядного кроссовера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами