Автобренд Oting расширит модельный ряд в России

Компания Oting расширит линейку моделей автомобилей, представленных на российском рынке. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Так, на рынке появится пикап Othing Rich 7. Для него доступны бензиновый двигатель объемом 2.0 л. и мощностью 228 л.с., а также 166-сильный дизель объемом 2.3 л. Коробки передач — шестиступенчатая МКП и восьмидиапазонный гидроавтомат. Привод у пикапа полный.

Вторым пикапом на рынке РФ станет Oting Z9. Габариты модели составляют 5520 мм х 1960 х 1950 мм, колесная база — 3300 мм, клиренс — 270 мм. В КНР модель предлагается с бензиновым и дизельным ДВС мощностью 258 л.с. и 190 л.с., а также с гибридной силовой установкой.

Кроме того, в следующем году появится полноразмерный внедорожник на платформе Nissan Patrol нового поколения.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее Nio распространила фото нового трехрядного кроссовера.